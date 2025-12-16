Guayaquil: dos pasajeros intentaron ingresar USD 77 000 en joyas de plata

Dos ciudadanos procedentes de Madrid intentaron ingresar por el aeropuerto de Guayaquil USD 77 000 en joyas de plata, algunas de ellas adornadas con piedras semipreciosas, sin la respectiva declaración. Entre los artículos decomisados se encontraban cadenas, anillos, aretes y pulseras.

Personal del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) detectó la carga el viernes 12 de diciembre tras una inspección por los escáneres. Luego, los funcionarios revisaron detenidamente el equipaje y encontraron cientos de joyas.

Lea también: Un contenedor ingresó a Guayaquil con ropa de Shein no declarada

La mercadería quedó retenida hasta que los viajeros paguen los tributos correspondientes.

El Senae ha señalado que, en los últimos días y a propósito de las festividades por Navidad, más pasajeros de los aeropuertos de Quito y Guayaquil intentaron ingresar artículos que exceden el uso personal y tendrían fines comerciales.

Solo el último fin de semana se encontraron grandes cantidades de zapatos, prendas de vestir, joyas y otras mercancías.

"El ingreso de mercancías en cantidades no autorizadas constituye una mala práctica que afecta a la industria nacional y genera competencia desleal, en perjuicio de la economía del país", resaltó el organismo.

Revise además: Unos 3 500 dispositivos médicos irregulares fueron decomisados en el sur de Quito