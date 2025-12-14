Ecuador
14 dic 2025 , 15:50

La Aduana dice que pasajeros buscan ingresar artículos para fines comerciales

Revise los artículos que sí puede ingresar sin pagar tributos.

   
  La Aduana dice que pasajeros buscan ingresar artículos para fines comerciales
    Pasajeros intentaron ingresar decenas de pares de zapatos.( Senae )
user placeholder

Juan Pinchao
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) detectó que en los aeropuertos de Quito y Guayaquil varios pasajeros intentaron ingresar artículos que exceden el uso personal y tendrían fines comerciales.

Solo este fin de semana se encontraron grandes cantidades de zapatos, prendas de vestir, joyas y otras mercancías. Todo esto a propósito de diciembre, a puertas de Navidad y Fin de Año.

LEA: Unos 3 500 dispositivos médicos irregulares fueron decomisados en el sur de Quito

"El ingreso de mercancías en cantidades no autorizadas constituye una mala práctica que afecta a la industria nacional y genera competencia desleal, en perjuicio de la economía del país", resaltó la Aduana.

Además de que evade el pago de impuestos.

LEA: Un contenedor ingresó a Guayaquil con ropa de Shein no declarada

Estos son los artículos personales que puede ingresar sin pagar tributos:

  • Un drone, nuevo o usado, con valor de hasta mil dólares.
  • Un monitor de computadora de hasta 32 pulgadas.
  • Un televisor de hasta 60 pulgadas.
  • Máximo 5 litros de bebidas alcohólicas para pasajeros mayores de 18 años.
  • 500 mililitros de perfumes por persona, o 1.000 mililitros por grupo familiar.
  • 2.500 mililitros de cremas, lociones corporales y splash por persona, o 5.000 mililitros por grupo familiar.
  • Un celular nuevo y uno usado.
  • Reloj inteligente o smartwatch, uno nuevo y uno usado.
  • Audífonos inalámbricos, uno nuevo y uno usado.
  • Medicamentos, vitaminas y suplementos alimenticios. Para el caso de medicamentos deberán estar acompañados con su respectiva prescripción médica nacional o extranjera. Para el caso de suplementos alimenticios, máximo 8 Kg
  • Alimentos debidamente sellados o empacados al vacío.
