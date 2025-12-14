La Aduana dice que pasajeros buscan ingresar artículos para fines comerciales

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) detectó que en los aeropuertos de Quito y Guayaquil varios pasajeros intentaron ingresar artículos que exceden el uso personal y tendrían fines comerciales.

Solo este fin de semana se encontraron grandes cantidades de zapatos, prendas de vestir, joyas y otras mercancías. Todo esto a propósito de diciembre, a puertas de Navidad y Fin de Año.

"El ingreso de mercancías en cantidades no autorizadas constituye una mala práctica que afecta a la industria nacional y genera competencia desleal, en perjuicio de la economía del país", resaltó la Aduana.

Además de que evade el pago de impuestos.

Estos son los artículos personales que puede ingresar sin pagar tributos: