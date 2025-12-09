Unos 3 500 dispositivos médicos irregulares fueron decomisados en el sur de Quito

Alrededor de <b>3 500 dispositivos médicos irregulares </b>fueron decomisados en un<b> local comercial del sur de Quito</b>, informó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ARCSA target=_blank>Arcsa</a>) este 8 <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cuenca-arcsa-descubrio-farmacia-comercializaban-311-productos-caducados-JD10468032 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/arcsa-productos-decomisados-incineracion-quito-GH10423775 target=_blank></a>