Unos 3 500 dispositivos médicos irregulares fueron decomisados en el sur de Quito

Alrededor de 3 500 dispositivos médicos irregulares fueron decomisados en un local comercial del sur de Quito, informó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) este 8 de diciembre.

Entre estos constan tensiómetros, biberones y extractores de leche, además de productos higiénicos, "que no contaban con el correspondiente registro sanitario requerido para su comercialización en el país".

LEA: Cuenca: Arcsa descubrió que en una farmacia se comercializaban 311 productos caducados

"Los productos identificados durante el operativo fueron decomisados y trasladados a la bodega de Senae, con el fin de evitar su comercialización y prevenir que lleguen a manos de los ciudadanos, garantizando así la protección de la salud pública", indicó la Arcsa.

El operativo de control se realizó en conjunto con la Aduana del Ecuador. Esta última entidad también halló otros productos que no tendrían el respaldo de importación correspondiente.

LEA: Cigarrillos, cosméticos, medicinas: la Arcsa incineró productos decomisados en Quito