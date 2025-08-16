Un joven de 18 años es rescatado por los Bomberos tras sufrir una caída en el Rucu Pichincha

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito rescató a un joven de 18 años que sufrió una caída de aproximadamente 10 metros mientras caminaba en el Rucu Pichincha, en el sector conocido como La Cueva del Oso.

El impacto le provocó una lesión en el hombro que le impedía continuar por sus propios medios. Según un informe de la entidad, el personal de rescate en montaña acudió de inmediato, estabilizó al joven, le brindó atención prehospitalaria y lo trasladó a un lugar seguro, desde donde fue llevado a una casa de salud.

Lee aquí: Loja | Guía y recomendaciones para la Romería de la Virgen del Cisne

Las autoridades anotan la importancia para que alpinistas planifiquen sus rutas, sin separarse del grupo, usar ropa adecuada y llevar suficiente agua y alimentos. En caso de emergencia, se recomienda llamar al 9-1-1.

Te puede interesar: Un nuevo sismo de 3.1 grados se sintió en Machachi, Pichincha