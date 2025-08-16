Ecuador
16 ago 2025 , 17:02

Un nuevo sismo de 3.1 grados se sintió en Machachi, Pichincha

El movimiento telúrico ocurrió solo 12 horas después del sismo de 4.8 grados, reportado en la madrugada en la misma zona.

   
    Nuevo sismo de 3.1 en Machachi( Instituto Geofísico )
Fuente:
Instituto Geofísico
Redacción
Un sismo de 3.1 grados de magnitud se registró este sábado 16 de agosto a las 16h36, a 22 kilómetros de Machachi, provincia de Pichincha, con una profundidad de seis kilómetros, según informó el Instituto Geofísico Ecuatoriano.

El movimiento telúrico ocurrió solo 12 horas después del sismo de 4.8 grados, reportado en la madrugada en la misma zona, cuyo epicentro estuvo a 21 kilómetros de Machachi.

Según el Instituto, el primer evento estuvo seguido de 70 réplicas menores entre las 05h47 y las 11h00, todas con magnitudes inferiores a 2.8, por lo que al ser muchas y constantes no fueron percibidas por la población.

En cuanto al volcán Cotopaxi, el Instituto Geofísico aclaró que sigue sin presentar cambios significativos pero que su actividad podría variar en el futuro.

