Ecuador
16 ago 2025 , 05:51

Un sismo de 4.8 grados alertó a Quito la madrugada de este sábado 16 de agosto

El evento tuvo su epicentro a 21.8 km de Machachi, en la provincia de Pichincha.

   
    Imagen referencial del epicentro del sismo.( IG )
El Instituto Geofísico reportó un sismo de 4.8 grados de magnitud, la madrugada del 16 de agosto. El evento tuvo su epicentro a 21.8 km de Machachi, en la provincia de Pichincha.

La información preliminar situó el temblor a 24.65 km de Latacunga, en Cotopaxi, con una magnitud de 5.0 grados. Poco después se confirmó que fue en Machachi, a las 05:46 del sábado. Ocurrió a una profundidad de seis kilómetros, según el reporte revisado el Geofísico.

El movimiento telúrico se sintió especialmente por los habitantes Quito y Machachi, quienes reportaron en redes sociales que el evento fue "fuerte" y "sacudió puertas y ventanas"; además, escucharon "un estruendo mientras temblaba".

El Geofísico confirmó que el evento ocurrido a 10 km de distancia del volcán Cotopaxi tuvo seis réplicas localizadas hasta las 07:00 del sábado. El sismo principal fue sentido en zonas cercanas como el Pedregal, donde indicaron daños en postes de alumbrado público; además fue reportado desde otros sectores de las provincias de Napo, Cotopaxi y Pichincha.

¿Qué hacer tras un temblor?

Tras el evento, el Cuerpo de Bomberos Quito recomendó a la ciudadanía:

  • Mantener la calma
  • Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer
  • No salir corriendo, para evitar accidentes
  • Evacuar, de inmediato, por las rutas establecidas
  • Dirigirse a un punto de encuentro
  • En caso de emergencia, llamar al 911

    • Ecuador, en el Cinturón de Fuego del Pacífico

    Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

    Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

