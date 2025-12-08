Ecuador
Ivonne Baki suena para la Secretaría General de la ONU

La ONU inicia el proceso para elegir al sucesor de António Guterres y el nombre de Ivonne Baki ya aparece entre los precandidatos. Su relación con Washington es un factor clave.

   
  • Ivonne Baki suena para la Secretaría General de la ONU
    Imagen de archivo de Ivonne Baki. ( Flickr Sio El Ciudadano )
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya prepara el proceso para elegir al sucesor de António Guterres. Aunque el próximo secretario general asumirá funciones en enero de 2027, comienzan a circular posibles nombres, entre ellos el de la diplomática ecuatoriano-libanesa Ivonne Baki.

Un medio libanés difundió el viernes 5 de diciembre un artículo titulado: "¿Una mujer libanesa como próxima secretaria general de la ONU?". La publicación ha sido replicada internacionalmente y también ha generado eco en Ecuador.

Baki no ha confirmado si buscará postularse. Ecuavisa le solicitó una entrevista, pero señaló que, por ahora, no dará declaraciones. Sin embargo, ante mensajes de felicitación en su cuenta de X, ha respondido con emoticones y agradecimientos.

El internacionalista Carlos Estarellas explica que cualquiera de los 193 estados miembros de la ONU puede proponer un precandidato, pero esa postulación debe ser aprobada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Solo después de ese filtro, la elección pasa a votación en una sesión de la Asamblea General.

Consultado sobre las probabilidades reales de Baki, Estarellas señala que la diplomática cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y eso pesa en la ONU.

El mandato de un secretario general de la ONU dura cinco años y puede renovarse por un periodo adicional. António Guterres ocupa el cargo desde 2017.

Ivonne Leila Juez Abuchacra de Baki ha sido un personaje clave en la relación política entre Estados Unidos y Ecuador. Ha trabajado como diplomática, embajadora o ministra en nueve gobiernos ecuatorianos. Laboró con Jaime Roldós, Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa.

La diplomática y artista nació en Guayaquil en 1951. Es hija de libaneses. El apellido Baki lo adoptó tras casarse a los 17 años con Sami Abd-el-Baki. El matrimonio duró hasta 2017, pues su esposo falleció.

