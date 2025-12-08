Ivonne Baki suena para la Secretaría General de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya prepara el proceso para elegir al sucesor de António Guterres. Aunque el próximo secretario general asumirá funciones en enero de 2027, comienzan a circular posibles nombres, entre ellos el de la diplomática ecuatoriano-libanesa Ivonne Baki.

Un medio libanés difundió el viernes 5 de diciembre un artículo titulado: "¿Una mujer libanesa como próxima secretaria general de la ONU?". La publicación ha sido replicada internacionalmente y también ha generado eco en Ecuador.

Lea también: Ivonne Baki, la mujer de los nueve gobiernos

Baki no ha confirmado si buscará postularse. Ecuavisa le solicitó una entrevista, pero señaló que, por ahora, no dará declaraciones. Sin embargo, ante mensajes de felicitación en su cuenta de X, ha respondido con emoticones y agradecimientos.

El internacionalista Carlos Estarellas explica que cualquiera de los 193 estados miembros de la ONU puede proponer un precandidato, pero esa postulación debe ser aprobada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Solo después de ese filtro, la elección pasa a votación en una sesión de la Asamblea General.

Consultado sobre las probabilidades reales de Baki, Estarellas señala que la diplomática cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y eso pesa en la ONU.