Presidente de la Corte Nacional: "Habemos jueces honestos, pero hay algunos que nos hacen quedar muy mal"

"No son todos los jueces del país, no lo son. Habemos jueces honestos, pero hay algunos que nos hacen quedar muy mal", dijo el funcionario este lunes 19 de diciembre, en entrevista en Contacto Directo .

Pide cambios en la ley

"Hay aspectos de la ley que urgente e imperiosamente deben ser reformados (...). Yo, a título personal, sí me he quedado absorto y sorprendido de algunas decisiones judiciales", enfatizó el presidente.

Llamó la atención a la Judicatura

Por otra parte, Saquicela solicitó al Consejo de la Judicatura procesos más ágiles y sanciones disciplinarias para los jueces que tienen conductas irregulares "para que no se meta en un mismo saco a todos los jueces".

En ese sentido, el titular de la CNJ pidió una evaluación a los jueces.

Asimismo, denunció que los servidores judiciales no tienen "las condiciones mínimas de dignidad para poder trabajar".

"Se tiene que invertir en la Función Judicial. No existe un expediente electrónico, no existe un sistema informático, no existen impresoras, no existe tóner, no hay agua ni servicios higiénicos", acotó.

