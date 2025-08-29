Ecuador
Una investigación detecta 11 metales en pescados en la Amazonía ecuatoriana

Un estudio detecta arsénico, mercurio y plomo en especies vendidas en el Mercado El Coca, advirtiendo sobre la necesidad de vigilancia sanitaria.

   
Una investigación realizada por la Universidad de Las Américas, WWF Ecuador, el Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO y la Universidad San Francisco de Quito detectó la presencia de 11 metales traza en el pescado comercializado en el Mercado El Coca, una de las principales ciudades de la Amazonía ecuatoriana. Entre los hallazgos destacan metales pesados y metaloides como:

  • Arsénico
  • Mercurio
  • Plomo

    • Lo que representa una amenaza directa para la seguridad alimentaria de la región.

    Los investigadores analizaron 17 especies de peces y calcularon siete índices de riesgo para la salud. Todas las especies superaron los límites recomendados de arsénico, mercurio y plomo, y una incluso excedió las directrices para el aluminio. La concentración de metales varió según la especie y el río de origen.

    Los bagres pequeños del río Payamino mostraron niveles elevados de cadmio, cromo, cobre y manganeso, posiblemente relacionados con la minería de oro aguas arriba, mientras que los bagres más grandes acumularon más mercurio y arsénico.

    Los peces analizados provinieron de los ríos Napo, Aguarico, Payamino y Putumayo, e incluyeron especies como Calophysus macropterus, Brachyplatystoma rousseauxii y Pseudoplatystoma punctifer, entre otras.

    Los metales pesados como mercurio, cadmio y plomo, así como el arsénico, pueden provocar efectos adversos graves en la salud humana cuando se consumen de manera prolongada, incluyendo daños en el sistema nervioso, los riñones, hipertensión y mayor riesgo de cáncer de piel. Para prevenir estos efectos, organismos como la FAO, la OMS y la EPA establecen dosis de referencia y pautas de consumo seguro.

    El estudio representa la primera evaluación de riesgos por metales pesados en el pescado del Mercado El Coca y plantea un enfoque multiescenario que considera la variabilidad dietética de la población, a diferencia de evaluaciones previas que utilizaban una única tasa de ingesta estandarizada.

    A pesar de algunas limitaciones de muestreo, los hallazgos ofrecen una base para monitorear la exposición a metales traza en el norte de la Amazonía ecuatoriana y subrayan la necesidad de estrategias de salud pública específicas. Los investigadores hacen un llamado a las autoridades para vigilar de cerca estos contaminantes y proteger la salud de la población.

