Una investigación detecta 11 metales en pescados en la Amazonía ecuatoriana

Una investigación realizada por la Universidad de Las Américas, WWF Ecuador, el Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO y la Universidad San Francisco de Quito detectó la presencia de 11 metales traza en el pescado comercializado en el Mercado El Coca , una de las principales ciudades de la Amazonía ecuatoriana. Entre los hallazgos destacan metales pesados y metaloides como:

Los investigadores analizaron 17 especies de peces y calcularon siete índices de riesgo para la salud. Todas las especies superaron los límites recomendados de arsénico, mercurio y plomo, y una incluso excedió las directrices para el aluminio. La concentración de metales varió según la especie y el río de origen.

Lo que representa una amenaza directa para la seguridad alimentaria de la región.

Los bagres pequeños del río Payamino mostraron niveles elevados de cadmio, cromo, cobre y manganeso, posiblemente relacionados con la minería de oro aguas arriba, mientras que los bagres más grandes acumularon más mercurio y arsénico.

Los peces analizados provinieron de los ríos Napo, Aguarico, Payamino y Putumayo, e incluyeron especies como Calophysus macropterus, Brachyplatystoma rousseauxii y Pseudoplatystoma punctifer, entre otras.

Los metales pesados como mercurio, cadmio y plomo, así como el arsénico, pueden provocar efectos adversos graves en la salud humana cuando se consumen de manera prolongada, incluyendo daños en el sistema nervioso, los riñones, hipertensión y mayor riesgo de cáncer de piel. Para prevenir estos efectos, organismos como la FAO, la OMS y la EPA establecen dosis de referencia y pautas de consumo seguro.

El estudio representa la primera evaluación de riesgos por metales pesados en el pescado del Mercado El Coca y plantea un enfoque multiescenario que considera la variabilidad dietética de la población, a diferencia de evaluaciones previas que utilizaban una única tasa de ingesta estandarizada.

A pesar de algunas limitaciones de muestreo, los hallazgos ofrecen una base para monitorear la exposición a metales traza en el norte de la Amazonía ecuatoriana y subrayan la necesidad de estrategias de salud pública específicas. Los investigadores hacen un llamado a las autoridades para vigilar de cerca estos contaminantes y proteger la salud de la población.