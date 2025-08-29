Clima: Altas temperaturas y fuertes vientos en Quito y Guayaquil, según Inamhi

Este viernes 29 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados y presencia de ráfagas de viento con temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 30 °C. La región tendrá índices UV de 6 correspondientes a alto.

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados y presencia de ráfagas de viento en la mayor parte de la región. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 6 °C y máximas de 25 °C, La región tendrá índices de radiación UV de 12 correspondientes a extremadamente alto.

Región Amazónica: Se esperan cielos principalmente despejados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 15 °C y máximas de 32 °C. Se esperan índices de radiación UV de 7 correspondientes a alto.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos principalmente despejados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 18 °C y máximas de 27 °C, los índices de radiación UV de 8 equivalentes a muy alto.

