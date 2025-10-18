Ecuador
18 oct 2025 , 11:25

Un hombre resulta herido por el incendio de un tanquero de combustible en Durán

El vehículo no estaba cargado al momento del incidente. El propietario del camión aprovechaba esta jornada para realizar trabajos de soldadura.

   
    El incendio ocurrió en la vía Durán-Tambo, frente a Plaza Shiva, en Guayas.
Abdón Rodríguez
Un camión cisterna utilizado para el transporte de combustible se incendió la mañana de este sábado 18 de octubre en la vía Durán-Tambo, frente a Plaza Shiva, en Guayas. Según reportes preliminares, un hombre resultó herido.

El vehículo no transportaba combustible al momento del incidente. El propietario del camión aprovechaba esta jornada para realizar trabajos de soldadura, y justamente la persona que efectuaba estas labores resultó afectada por el fuego.

Según el ECU 911, la emergencia fue reportada pasadas las 10:20. Policías, bomberos, uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) atendieron la emergencia.

Guayaquil y Durán han experimentado esta semana una serie de incendios de carros y embarcaciones, además de una explosión que conmocionó a la ciudadanía.

El martes 14 de octubre, la detonación de un vehículo frente al centro comercial Mall del Sol, en el norte del Puerto Principal, dejó un muerto, 28 heridos (dos de gravedad) y cuantiosos daños materiales en vehículos y edificaciones. Este caso fue calificado por las autoridades como un atentado terrorista y mantiene en alerta a los habitantes.

