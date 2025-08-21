Ecuador
21 ago 2025 , 12:50

Un incendio forestal en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo fue controlado

Ocho hectáreas fueron consumidas por el fuego.

   
  • Un incendio forestal en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo fue controlado
    Reserva de Producción de Fauna Chimborazo en una foto del 2017.( FAO/Andrea González )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Un incendio forestal afectó unas ocho hectáreas de pajonal en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, informó este jueves 21 de agosto el Ministerio de Ambiente y Energía.

El fuego se propagó en el sector del Portal Andino, pero por fortuna fue controlado.

LEA: El viento y altas temperaturas complican control del incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi

La nueva cartera de Estado dijo que no hubo más afectaciones gracias a la intervención de guardaparques, brigadistas comunitarios y especialistas en el manejo del fuego.

La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo se localiza en las provincias de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua, con una extensión de 58 560 hectáreas.

Un incendio forestal que también afecta un área sensible de la biodiversidad es la del Parque Nacional Cotacachi, en Imbabura, que lleva 80 horas activo y aún no logra ser controlado.

LEA: Imbabura, Chimborazo y Guayas, las más golpeadas por incendios forestales este 2025

Temas
incendio forestal
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo
Ministerio de Ambiente
Chimborazo
Noticias
Recomendadas