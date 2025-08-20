Ecuador
20 ago 2025 , 14:23

El viento y altas temperaturas complican control del incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi

El plan de acción para mitigar el fuego incluye a 95 brigadistas de cuatro ciudades y 23 vehículos.

   
Fuente:
propia
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

El incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas ha consumido 1 022 hectáreas de páramo, según el COE cantonal.

Las llamas avanzan en una zona de difícil acceso, a 3 000 metros de altura, frente a la laguna de Piñán, donde los fuertes vientos y las altas temperaturas complican el trabajo de los equipos de emergencia.

Durante la madrugada se logró controlar el flanco izquierdo, pero el frente derecho y la zona central siguen activos.

LEA: Un incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi afecta unas 1 000 hectáreas

Para este miércoles 20 de agosto, el plan de acción se concentra en esos puntos, donde aún se mantienen al menos 15 focos. En la operación participan 95 personas y 23 vehículos, incluidos drones y unidades todoterreno de brigadas de bomberos de Cotacachi, Ibarra, Urcuquí y Quito.

Por seguridad y por la falta de provisiones, no se permite el ingreso de voluntarios; solo permanecen en el área, bomberos especializados en alta montaña.

La mesa técnica continúa en alerta máxima, pues el incendio todavía representa una amenaza para uno de los ecosistemas más valiosos de Imbabura.

LEA: Clima: Calor y Radiación UV extrema en Quito, según Inamhi

Temas
altas temperaturas
incendio forestal
vientos
hectáreas afectadas
Parque Nacional Cotacachi
Cotacachi
Noticias
Recomendadas