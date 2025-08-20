El viento y altas temperaturas complican control del incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi

El incendio forestal en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/parque-nacional-cotacachi target=_blank>Parque Nacional Cotacachi Cayapas</a> ha consumido<b> 1 022 hectáreas de páramo</b>, según el COE cantonal. Las llamas avanzan en una zona de difícil acceso, a 3 000 metros de altura,<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/incendio-forestal-parque-nacional-cotacachi-GD9959585 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/pronostico-clima-miercoles-20-agosto-inamhi-HJ9964292 target=_blank></a>