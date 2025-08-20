Clima: Calor y Radiación UV extrema en Quito, segun Inamhi

Este viernes 8 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inamhi target=_blank>Inamhi</a>). <b>Región</b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/incendio-forestal-parque-nacional-cotacachi-GD9959585></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/nueva-exoneracion-2x2-paquetes-aplica-desde-20-agosto-YK9963643 target=_blank></a></b>