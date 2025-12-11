Ecuador
11 dic 2025 , 16:00

Un gran incendio forestal se registra en el Parque Nacional Antisana

Del sitio se desprende una gran columna de humo.

   
    Una columna de humo se desprende del incendio forestal.( Bomberos Quito )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Un incendio forestal "de grandes proporciones" se registra la tarde de este jueves 11 de diciembre en el Parque Nacional Antisana, que se ubica entre las provincias de Pichincha y Napo.

El fuego se produce puntualmente en el sector de la hacienda Pullurima, en la vía a Píntag.

El Cuerpo de Bomberos Quito desplegó a su personal para controlar el incendio forestal, que se produce a raíz del clima seco, fuertes vientos e intensa radiación solar.

Al respecto, el Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi) indicó que este clima se debe "al ingreso de masas de aire seco", que provocan

Por lo que la fuerte radiación UV, atípica durante diciembre en Ecuador, se espera, por lo menos, hasta el 21 de diciembre.

Provincias como Azuay y Chimborazo también registran incendios forestales.

Temas
parque nacional Antisana
incendio forestal
Cuerpo de Bomberos Quito
Pichincha
Napo
