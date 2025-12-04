Ecuador
04 dic 2025 , 10:16

Un incendio forestal se reporta en el Parque Nacional Cayambe - Coca

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que la emergencia ocurrió en la jurisdicción del Napo. Equipos de primera respuesta se movilizaron a la zona.

   
    El incendio forestal en el Parque Nacional Cayambe - Coca. ( Cortesía del ECU 911 )
El sistema de emergencias ECU 911 informó que se reporta un incendio forestal en el Parque Nacional Cayambe - Coca, un área protegida localizada al nororiente de Ecuador, en las provincias de Pichincha, Imbabura, Napo y Sucumbíos.

Desde la Sala Operativa Napo se gestionó la atención con las unidades, personal y equipos de Policía Nacional, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Cuerpo de Bomberos Cayambe y El Chaco con la finalidad de controlar el fuego.

Al momento, efectivos de primera respuesta continúa realizando tareas de control, sofocación y mitigación de las llamas. De su parte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que la emeregencia se da en el sector de Yurucfaccha, dentro del Parque Nacional.

Por la distancia y dificultad del acceso, aún no se determina el nivel de afectación. Desde esa entidad se coordina la atención con los Bomberos de Cayambe, por ser la institución más cercana al punto, aunque el evento se registra en la jurisdicción del Napo.

Le puede interesar: Quito usará agua reciclada para combatir incendios forestales

