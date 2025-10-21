Imbabura: comuneros de Imantag piden disculpas y levantan bloqueos tras un mes de protestas

Líderes comunales de la parroquia Imantag, perteneciente al cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura, ofrecieron disculpas públicas por "cualquier hecho de violencia" o "incitación a la violencia" ocurridos durante las protestas contra el Gobierno Nacional, que este martes 21 de octubre cumplieron un mes.

Además, los comuneros resolvieron reabrir la vía que conecta Imantag con Atuntaqui, cabecera cantonal de Antonio Ante.

De las diez comunidades que integran Imantag, siete se pronunciaron a favor de poner fin a las movilizaciones.

Los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública han cesado en Imbabura. Sin embargo, el pedido del Gobierno Nacional para que las comunidades indígenas abran las vías en su totalidad aún no se acata.

Hasta la tarde de este martes aún había dos cantones bloqueados por el cierre vial: Otavalo y Cotacachi. Pese a las advertencias del Ejecutivo, los dirigentes del paro mantenían diez puntos de bloqueo en la E-35, aunque ya se nota el cansancio tras un mes de protestas.

Ya no se registran enfrentamientos y, al contrario, el Ejército decidió entrar a Otavalo para brindar seguridad. La idea es patrullar y evitar que los ciudadanos que sí quieren trabajar se sientan extorsionados, para que los negocios puedan reabrirse y retorne poco a poco la tranquilidad a la zona.

