El IESS, sin presidente ni representante de los afiliados en plena crisis hospitalaria

Hasta la mañana de este viernes 21 de noviembre, solo 22 contratos de los 260 previstos habían llegado a su etapa final.

   
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) aún no tiene presidente y tampoco cuenta con una representación de sus afiliados, mientras continúan los procesos de emergencia para abastecer los hospitales.

La presidencia del Consejo Directivo del IESS continúa sin definirse tras la renuncia de Édgar Lama. Hasta este viernes 21 de noviembre, su nombre seguía activo en el sistema Quipux de la institución, según constató Ecuavisa.

Tampoco se ha designado al vocal de los asegurados, cargo vacante desde la salida de Richard Gómez, quien permanece fuera del país y es investigado por un presunto desfalco a la cuenta del sindicato de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

En el Consejo Directivo solo se mantiene la vocal de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez.

La falta de autoridades ocurre en medio de una declaratoria de emergencia para abastecer los hospitales del IESS, un proceso que avanza lentamente. Hasta la mañana de este viernes, en el portal de Compras Públicas se observaba que solo 22 contratos, de los 260 previstos, habían llegado a su etapa final.

El exvocal del Consejo Directivo del IESS, César Rodríguez, advirtió que, además de la falta de miembros en el directorio, existen problemas más profundos por resolver. Señaló que hay opacidad en el manejo de los procesos y que aún están pendientes contrataciones millonarias, como la del sistema HealthBird, una plataforma que administrará los servicios de salud del IESS y que fue aprobada con el voto dirimente del expresidente Lama. Este sistema ya recibe críticas porque no existen pruebas de su eficacia y no cuenta con un software médico desarrollado.

Una reforma incluida en la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia establece que la designación del representante de la Función Ejecutiva ante el IESS corresponde directamente al presidente de la República, mediante decreto. Dicho decreto todavía no ha sido emitido.

