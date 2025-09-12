El IESS anunció dos canales para presentar quejas y denuncias de corrupción: así funciona el servicio

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) habilitó dos canales para denuncias y quejas que tienen los afiliados.

El primero es a través de la página web denuncias.iess.gob.ec . Y el segundo es por medio de WhatsApp, al número 096 253 23 38.

Le puede interesar: Quito: los seis pisos desocupados del edificio del IESS han sido vandalizados

Las personas pueden presentar quejas sobre mal servicio o trato inadecuado del personal, instalaciones en mal estado, tiempos de espera prolongados para atención o agendamiento de citas y dificultades en entrega de turnos para consultas o procedimientos.

En cuanto a las denuncias, pueden ser sobre robo de medicamentos o insumos, coimas, venta de puestos en cargos públicos, venta de medicinas que deben ser gratuitas y facturación fraudulenta.

Sin embargo, el IESS ya tenía al menos dos canales digitales con un objetivo similar. En la página web de la institución, hay uno para denuncias de corrupción, falta de medicamentos y accidentes de trabajo y otro llamando a un número convencional.

Lea también: Los hospitales públicos y del IESS tienen un déficit de médicos especialistas

En el primero aún se pueden receptar quejas ingresando datos personales y al número telefónico intentamos comunicarnos varias veces, pero no atendió nadie. Televistazo consultó al IESS sobre qué pasará con esos canales que ya existen y en qué se diferencian con el nuevo anuncio.

"Estas denuncias serán filtradas por inteligencia artificial en un inicio y luego recibidas por un equipo que incluye abogados, médicos, especialistas en atención al usuario y más", aseguró Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, mediante un video.

Tampoco se especificó el tiempo que tardará el IESS para concretar una solución a las denuncias.