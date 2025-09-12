El IESS anunció dos canales para presentar quejas y denuncias de corrupción: así funciona el servicio

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-fondos-cesantia-iess-identidad-falsa-DJ10086588 target=_blank>Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)</a></b> habilitó dos canales para denuncias y quejas que tienen los afiliados. El primero es a través de la página web <u>denuncias.iess.gob.ec</u>. Y el segundo es <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-seis-pisos-desocupados-edificio-iess-vandalizados-destruccion-FG10072575 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/hospitales-publicos-iess-deficit-medicos-FG10072061 target=_blank></a></b> <i></i> <b></b><b></b>