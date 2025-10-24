Ecuador
24 oct 2025 , 12:37

La vía Cuenca- Pasaje se habilita con un puente provisional, tras explosión en Mollopongo

La vía que conecta Cuenca con Pasaje fue habilitada al tránsito luego de haber estado cerrada desde el 15 de octubre, tras la explosión registrada en el sector de Mollopongo.

   
    Se habilita la vía Cuenca–Pasaje tras la explosión en Mollopongo.( El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) )
El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), por medio de un comunicado oficial publicado en su cuenta de X, confirmó que, luego de siete días de trabajo en la vía E59 Cuenca–Girón–Pasaje, en el kilómetro 123, sector Mollopongo, esta se encuentra habilitada tras la instalación de un puente Bailey.

Con la instalación del nuevo puente, se restablece el flujo vehicular en el sector. La estructura metálica constituye una solución emergente y provisional para conectar de manera rápida las provincias de Azuay y El Oro.

El puente que se encontraba previamente en el lugar, fue destruido por una explosión provocada con tanques de gas de uso doméstico, hecho que dejó un conductor herido, cuatro buses de transporte de pasajeros afectados y un grave daño estructural en la infraestructura.

El MIT también confirmó que se están realizando los estudios técnicos, económicos y la planificación correspondiente para construir un nuevo puente definitivo. La entidad encargada del control del tránsito en el sector será la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), con el fin de evitar accidentes y precautelar la seguridad de los conductores que circulan por la zona.

