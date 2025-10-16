Puentes dañados por explosiones aíslan comunidades en Guayas y Azuay

Las detonaciones registradas en los puentes sobre los ríos Churute, en Guayas, y Molopongo, en Azuay, han provocado serias afectaciones económicas a los agricultores de las zonas aledañas. Muchos se han visto obligados a realizar trasbordos o a utilizar rutas alternas que encarecen los costos de transporte y reducen sus ingresos.

En Guayas, el paso sobre el río Churute se habilitaría en un plazo aproximado de 30 días, mientras que en Azuay los trabajos para reabrir la vía hacia Cuenca aún no comienzan.

En el kilómetro 129 de la vía Pasaje–Girón, el puente sobre el río Molopongo permanece cerrado al tránsito vehicular. Un montículo de tierra bloquea uno de sus extremos desde la madrugada del miércoles, cuando cinco cilindros de gas con dinamita detonaron, causando daños en la estructura del viaducto.

El cierre ha dejado incomunicadas a unas 4 000 personas de diez comunidades aledañas, que ahora deben caminar cerca de diez minutos para cruzar el lugar y hacer trasbordo en los buses que las esperan al otro lado para continuar su viaje hacia Pasaje.

Para los agricultores, la situación es aún más crítica. Quienes cultivan cacao, café, banano y maíz deben contratar camionetas y movilizar sus productos por la vía alterna de Uzhcurrumí, lo que eleva los costos y reduce las ganancias.

"Se pierde un aproximado de entre 300 y 500 dólares a la semana, y eso es el sustento de muchas familias", lamentó María Gualpa, habitante del sector Vivar.

El sitio permanece custodiado por ocho militares, que brindan seguridad a quienes cruzan a pie. El director del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MIT) en Azuay, Diego Jaramillo, anunció que desde este jueves comenzarán los trabajos para instalar un puente Bailey en la zona.

"Espero que en los próximos días esté habilitado", afirmó el funcionario.

Mientras tanto, los conductores que viajan desde Pasaje hacia Cuenca deben desviarse por la vía Uzhcurrumí, a la altura del sector Quera, donde dos agentes de la CTE dirigen el tránsito para evitar congestionamientos.

En Guayas, tras el atentado con explosivos que inhabilitó el paso sobre el río Churute, en el kilómetro 44 de la vía E25 Milagro–Naranjal, el tránsito también se redujo drásticamente. De los cerca de 14 000 vehículos diarios que solían circular —en su mayoría de carga pesada—, hoy apenas transitan unas pocas motocicletas de los habitantes del sector.

La Prefectura del Guayas anunció que en un plazo de 20 días instalará dos puentes Bailey, uno sobre el paso actual y otro a pocos metros de distancia. Ambas estructuras tendrán 30 metros de longitud y soportarán el peso de camiones y tráileres.