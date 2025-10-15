Azuay: vía Cuenca - Girón - Pasaje cerrada tras explosión en un puente

La vía Cuenca - Girón - Pasaje amaneció cerrada al tránsito vehicular este miércoles 15 de octubre de 2025. Esto tras una explosión en el puente Molopongo. Así lo confirmó la Policía Nacional a Ecuavisa.com.

Las autoridades aún investigan las causas de la explosión. Un oficial detalló que el conductor de un bus interprovincial resultó herido por la onda expansiva. El vehículo transitaba por el puente cuando ocurrió el estallido.