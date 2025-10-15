Seguridad
15 oct 2025 , 07:13

Azuay: vía Cuenca - Girón - Pasaje cerrada tras explosión en un puente

Según la Policía, el conductor de un bus interprovincial resultó herido por el estallido.

   
    La vía Cuenca - Girón - Pasaje fue cerrada tras explosión en un puente que dejó un conductor herido. ( Cortesía )
Policía Nacional
Annabell Verdezoto
La vía Cuenca - Girón - Pasaje amaneció cerrada al tránsito vehicular este miércoles 15 de octubre de 2025. Esto tras una explosión en el puente Molopongo. Así lo confirmó la Policía Nacional a Ecuavisa.com.

Las autoridades aún investigan las causas de la explosión. Un oficial detalló que el conductor de un bus interprovincial resultó herido por la onda expansiva. El vehículo transitaba por el puente cuando ocurrió el estallido.

Se presume que el incidente ocurrió por artefactos explosivos colocados en el sitio. Personal policial y de la Comisión de Tránsito del Ecuador inspeccionan la estructura ubicada en el kilómetro 129.

Hasta el momento, los vehículos se desvían por la vía a Uzhcurrumí.

En desarrollo...

