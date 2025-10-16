Guayas | Puente sobre el río Churute será demolido tras ataque con explosivos

La Prefectura del Guayas convocó urgente al Consejo Provincial de Seguridad con los 25 alcaldes. Esto tras el ataque explosivo en el puente sobre el río Churute, en Naranjal, que afectó las bases de la estructura.

La Fiscalía investiga el caso por terrorismo. Mientras que el paso vehicular está restringido desde el miércoles 15 de octubre de 2025 tras la explosión.

De hecho, ante los daños la Prefectura tomó algunas medidas luego de la inspección técnica en el sitio. Marcela Aguiñaga anunció en redes sociales que el puente será demolido.