Guayas | Puente sobre el río Churute será demolido tras ataque con explosivos

<i>Revise:</i> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/gobierno-pide-denunciar-cobro-tasa-recoleccion-basura-planilla-luz-DL10283022 target=_blank>El Gobierno pide denunciar el cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica.</a> Explicó que en el sitio se construirá dos puentes Bailey de 30 metros, uno en cada sentido. Se <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/segundo-coche-bomba-guayaquil-fallo-activacion-electronica-CL10280002 target=_blank></a>