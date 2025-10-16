Ecuador
Guayas | Puente sobre el río Churute será demolido tras ataque con explosivos

El paso por la vía Churute - Naranjal está restringido. La Prefectura del Guayas indicó que se demolerá la estructura y se colocarán dos puentes Bailey.

   
    El puente sobre el río Churupe será demolido tras el ataque con explosivos, así lo anunció la Prefectura del Guayas. ( Prefectura del Guayas )
La Prefectura del Guayas convocó urgente al Consejo Provincial de Seguridad con los 25 alcaldes. Esto tras el ataque explosivo en el puente sobre el río Churute, en Naranjal, que afectó las bases de la estructura.

La Fiscalía investiga el caso por terrorismo. Mientras que el paso vehicular está restringido desde el miércoles 15 de octubre de 2025 tras la explosión.

De hecho, ante los daños la Prefectura tomó algunas medidas luego de la inspección técnica en el sitio. Marcela Aguiñaga anunció en redes sociales que el puente será demolido.

Explicó que en el sitio se construirá dos puentes Bailey de 30 metros, uno en cada sentido. Se prevé que los trabajos inicien el jueves 16 de octubre de 2025, con el ingreso de la maquinaria para avanzar con la preparación del área de montaje.

La medida busca mantener la conectividad vial en uno de los corredores que enlaza a Guayas con las provincias de El Oro y Azuay. La entidad pidió tomar rutas alternas.

