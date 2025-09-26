Ecuador
26 sep 2025 , 17:16

Guayaquil y Quito tendrán festivales gastronómicos hasta este sábado 27 de septiembre

El Food Show 2025 y la Expo Korea ofrecen degustaciones, ferias comerciales y experiencias que prometen cautivar a miles de visitantes.

   
    Chefs participando en las competencias del Guayaquil Food Show.( Televistazo )
Televistazo
Este fin de semana, Guayaquil y Quito son escenarios de cultura y sabores. Con competencias de cocina de alto nivel, festivales gastronómicas, productos internacionales y espectáculos en vivo, ambas ciudades se convierten en un punto de encuentro para chefs, emprendedores y público en general.

Guayaquil Food Show 2025

Guayaquil arrancó este viernes 26 de septiembre la primera edición del Food Show 2025, que se desarrollará hasta el sábado 27 de septiembre.

Chefs, estudiantes, productores, emprendedores y amantes de la gastronomía se dan cita en el Hotel Hilton Colon en el norte de Guayaquil para presenciar competencias de élite, degustaciones y conferencias con expertos.

Durante la inauguración, se vivió un ambiente de fiesta y expectativa. La vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, encabezó el acto y dijo que la meta es posicionar a la ciudad como capital gastronómica del país.

Señaló que la gastronomía genera empleo y abre las puertas al turismo. De hecho, esta edición promete inyectar más de USD 1.8 millones a la economía, según el Municipio.

Uno de los grandes atractivos son las competencias culinarias. Aquí se disputan las eliminatorias nacionales del Bocuse d’Or y de la Coupe du Monde de la Pâtisserie, los torneos de mayor prestigio en la alta gastronomía mundial. Los ganadores representarán a Ecuador en la final continental en EE. UU. en 2026 y, de lograrlo, en la gran final en Lyon, Francia, en 2027.

Los jóvenes también tienen su espacio en la Copa Nacional de Gastronomía, dirigida a cocineros entre 18 y 25 años. Santiago Granda, director de la Academia Gastronómica del Ecuador, señaló que este torneo servirá para demostrar las tradiciones culinarias, así como la calidad y el talento de los chefs ecuatorianos.

En paralelo se desarrolla el Congreso Internacional Gastronomía 360, con 16 conferencistas nacionales e internacionales, charlas y demostraciones en vivo. El ingreso cuesta USD 25 por los dos días. Además, el público puede recorrer de manera gratuita los 40 stands de la feria comercial, donde se exhiben productos gourmet, utensilios y herramientas de cocina.

Para quienes buscan experiencias más exclusivas, en las noches se ofrece el Gourmet Experience: cenas en vivo con platos de autor preparados por chefs reconocidos, acompañados de música y ambientación especial. El valor por jornada es de USD 45.

Expo Korea 2025 en Quito

Una fan buscando comprar un álbum de Kpop, reflejo del auge por la cultura coreana.
Una fan buscando comprar un álbum de Kpop, reflejo del auge por la cultura coreana. ( Televistazo )

En la capital, la Expo Korea 2025 se toma el Centro de Convenciones Metropolitano hasta este sábado 27 de septiembre.

Los visitantes pueden disfrutar de la cultura, la gastronomía y la innovación de Corea del Sur con un recorrido por el Centro de Experiencia K-FOOD con productos típicos de Corea del Sur como el kimchi, algas, ramyeon, snacks y bebidas tradicionales como el makgeoli o energizantes a base de ginseng.

La feria también ofrece un vistazo a la innovación: electrodomésticos de última tecnología, autos y cosméticos coreanos que marcan tendencia en el mundo de la belleza. El evento es organizado por la Embajada de Corea y la agencia comercial de ese país, KOTRA.

Además, habrá espectáculos de K-Pop y demostraciones de Taekwondo. La entrada es gratuita y los horarios se extienden hasta la noche.

