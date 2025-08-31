Ecuador
31 ago 2025 , 15:49

Guayaquil: el bebé que nació prematuro por una cesárea ordenada por error, en hospital del IESS, falleció

Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, comunicó que los médicos involucrados en una cesárea realizada por error en un hospital de Guayaquil fueron desvinculados.

   
  • Guayaquil: el bebé que nació prematuro por una cesárea ordenada por error, en hospital del IESS, falleció
    Imagen de un bebé durmiendo. Foto de stock.( Ignacio Campo/Unsplash )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

Agustín, el bebé que nació prematuro en el Hospital del IESS Los Ceibos en Guayaquil tras una cesárea de emergencia ordenada por error, falleció el viernes 29 de agosto.

Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, dio la noticia después de la segunda sesión ordenaria del Comité Nacional de Salud Pública, realizado en esa casa de salud.

Le puede interesar: El Ministerio de Salud calla sobre la muerte de 137 neonatos en un hospital de Sucumbíos, desde 2020

Detalló que Agustín nació con tan solo seis meses de embarazo y que el parto se produjo de manera precipitada tras un diagnóstico errado por una infección grave de vías urinarias.

"Se le hicieron exámenes apresurados y no tuvieron la debida pericia y atención los médicos encargados", señaló.

Acotó que el hecho fue denunciado en la Fiscalía General del Estado y que hay un Comité de Bioética que está analizando este caso con detenimiento y que pronto emitirá su criterio. Lama expresó que los médicos involucrados fueron desvinculados de sus funciones.

Lea también: Los 12 neonatos del Hospital Universitario de Guayaquil murieron entre julio y agosto

"Si se concluye la revisión de fiscalía y se los nombra culpables, no volverán a atender un paciente nunca más", exclamó.

La autoridad del IESS manifestó que este caso los ha conducido a iniciar una investigación a nivel nacional de las distintas instituciones y los procesos que están manejan para poder asegurar la calidad de la atención para todos los ciudadanos.

Temas
IESS
mala práxis médica
Hospital del IESS
hospital
cesárea
Edgar Lama
Guayaquil
Noticias
Recomendadas