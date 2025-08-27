Sociedad
Hospital Los Ceibos: ginecóloga ordenó cesárea anticipada por error

El personal médico fue desvinculado y afrontará una investigación de Fiscalía.

   
    Imagen referencial para graficar a una doctora.( Pexels )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Un caso de presunta mala praxis médica involucra a personal médico del Hospital del IESS de Los Ceibos, en Guayaquil.

Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, contó en entrevista con Visionarias que la ginecóloga realizó una ecografía y esta mostró que el bebé no tenía latidos, lo que indicaba que estaba muerto.

LEA: Autoridades harán compras masivas de medicamentos, tras primera reunión del Comité Nacional de Salud Pública

En consecuencia, ordenó una cesárea de emergencia, pero al momento de sacar la bebé, los médicos notaron que el neonato sí tenía latidos. Ahora se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El IESS informó que el personal médico involucrado fue separado y se puso una denuncia en Fiscalía para las investigaciones correspondientes. Además, el hospital activó un proceso de auditoría interna.

Este caso se presenta en medio de las críticas al sistema de salud público por la falta de medicinas e insumos.

LEA: La Contraloría General del Estado analiza iniciar una nueva investigación al IESS

