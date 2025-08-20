Política
20 ago 2025 , 19:10

La Contraloría General del Estado analiza iniciar una nueva investigación al IESS

Lleva a cabo una verificación preliminar, para determinar si existen indicios de irregularidades en la contratación de prestadores externos de salud.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Redacción y Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

La Contraloría General del Estado, informó a este noticiero que se inició un examen preliminar a la atención de salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aunque no especificó en cuáles períodos o administraciones se concentrará.

Este proceso verificará hechos o denuncias para determinar si iniciar un proceso de control más profundo.

Ocurre luego de una investigación de diario Expreso que señala que en los últimos 13 años, el IESS destinó USD 8 000 millones a prestadores de salud privados y que 15 de ellos concentran cerca de la mitad de ese dinero.

Lea: Así puedes consultar si tienes aportes pendientes en el IESS

La Subcontraloría de Veeduría, está revisando los datos disponibles en informes que la misma entidad ha levantado en años anteriores.

Uno de 2023 analizó las auditorías que hizo el IESS a los contratos con prestadores privados de servicios de salud entre 2018 y 2023; estableció irregularidades como falencias en la calificación de ofertas, selección de proveedores y controles en las operaciones.

También menciona que seleccionaron proveedores que no cumplían requisitos; uno daba el servicio sin haber renovado su permiso de funcionamiento y otros tenían relación con trabajadores de hospitales del IESS en Guayaquil y Quevedo.

En 2022 hubo otro reporte en el que la Contraloría analizó la gestión de insumos y medicamentos entre 2018 y 2021, concluyendo que hubo irregularidades en la gestión de los inventarios, incumplimientos en los contratos e inadecuada planificación para la compra de insumos.

En 2019 investigó la gestión en 4 hospitales, hallando contratos sin sustentos técnicos, incumplimientos de contratos y más

Le puede interesar: Jubilados y afiliados al IESS deben actualizar sus datos personales; le explicamos cómo hacerlo

En una entrevista radial del 15 de agosto, Édgar Lama, exministro de salud y actual presidente del directorio del IESS desde junio, indicó, sin mayor detalle, que hay determinados prestadores que tienen cuentas muy dudosas.

Temas
corrupción
hospitales
IESS
Contraloría
investigación
Edgar Lama
Ecuador
Noticias
Recomendadas