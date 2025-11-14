El Gobierno ya hizo el segundo pago a los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción

Ya comenzó el segundo pago para los jóvenes que son parte de la nueva etapa del programa Jóvenes en Acción, que inició en octubre de este año. Hasta el 14 de noviembre, se ha acreditado el segundo pago para los jóvenes a nivel nacional, seleccionados para esta nueva fase, lo cual representa una inversión de alrededor de USD 40 millones. El tercer y último pago se hará en diciembre.

En el Ministerio de Desarrollo Humano se informó que los beneficiarios cumplen una actividad (readecuación de infraestructura educativa, aporte en programas de prevención de salud, mejora de infraestructura vial y mantenimiento calzadas, entre otras) en los ministerios de Salud Pública, Educación, Deporte y Cultura e Infraestructura y Transporte, así como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Les entregarán una transferencia mensual de USD 400, por tres meses. El pago está a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y se lo hace a la cuenta de ahorros registrada por el postulante durante el proceso de inscripción, que se hizo en agosto. Este recurso se paga tras la verificación del cumplimiento de la labor seleccionada por el joven, a cargo del ministerio ejecutor.

Una vez que los jóvenes culminen las actividades con las entidades ejecutoras, pasarán a formar parte de los servicios del Ministerio de Desarrollo Humano que se brindarán en los espacios juveniles de participación y en donde recibirán talleres sobre herramientas y uso de tecnologías digitales, fortalecimiento de capacidades y habilidades para el empleo y el emprendimiento, actividades físicas y deportivas, charlas sobre liderazgo, entre otros servicios.

Le puede interesar: Jóvenes en Acción también trabajarán en instancias del Ministerio de Educación