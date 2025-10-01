Ecuador
01 oct 2025 , 17:27

El Gobierno anuncia inicio de pago de bonos y pensiones a 55 000 beneficiarios

El Gobierno subraya que la entrega de estos bonos representa una redistribución de los recursos "de forma equitativa y con justicia social".

   
    Autoridades del Gobierno durante un evento en Imbabura el 24 de septiembre.( Cuenta X @DHumanoEc )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El Ministerio de Desarrollo Humano, antes MIES, anunció que desde este miércoles 1 de octubre empezaron los pagos de bonos y pensiones para 55 000 beneficiarios a escala nacional.

Esta cartera de Estado enfatizó que el dinero llegará directo "al bolsillo de los beneficiarios, sin intermediarios".

Las transferencias están destinadas para los nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con componente Variable, Pensión Mis Mejores Años y Pensión Toda Una Vida.

LEA: Paro nacional | División entre organizaciones indígenas y el Pueblo Kichwa desconoce al presidente de la Federación de la Sierra Norte

De octubre a diciembre 2025, los montos representarán un presupuesto de USD 12,5 millones. En el 2026, equivaldrá a USD 49,9 millones.

El 12 de septiembre, el Ejecutivo anunció la eliminación del subsidio al diésel para destinar ese dinero a otros rubros, como el componente social.

LEA: La Conaie definirá las nuevas acciones que tomará dentro del paro nacional

Temas
bonos
Bono de desarrollo humano
pensiones
pagos
Ministerio de Desarrollo Humano
Ecuador
Noticias
