El Gobierno anuncia inicio de pago de bonos y pensiones a 55 000 beneficiarios

El <b>Ministerio de Desarrollo Humano</b>, antes MIES, anunció que desde este miércoles 1 de octubre empezaron los pagos de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/bonos target=_blank>bonos y pensiones</a> para <b>55 000 beneficiarios</b> a escala nacional. Esta cartera de<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/paro-nacional-division-organizaciones-indigenas-pueblo-kichwa-desconoce-presidente-federacion-sierra-norte-IC10216925 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/conaie-definira-consejo-ampliado-nuevas-acciones-paro-nacional-ecuador-GC10217980 target=_blank></a>