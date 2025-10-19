La generación térmica crece, pero sigue siendo insuficiente

El Gobierno Nacional inauguró una nueva central térmica en la provincia de <b>El Oro</b>. Se trata de <b>Gas-Vesubio</b>, una planta de gas natural ubicada en el cantón <b>Santa Rosa</b>, que aportará <b>13,5 megavatios</b> al <b>S</b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/lluvia-recuperacion-termoelectrica-blindan-contra-apagones-OA10236901 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/130-megavatios-reincorporaron-sistema-nacional-interconectado-termoelectricas-OH10244813 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/gobierno-recupero-560-mw-energia-termica-YM8853717 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>