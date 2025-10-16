La fuerte lluvia colapsa numerosas alcantarillas y afecta vías en Rumiñahui

Numerosas vías de Rumiñahui, en la provincia de Pichincha, se inundaron la tarde del 16 de octubre a causa de la fuerte lluvia. El ECU 911 alertó sobre el colapso de alcantarillas. Las emergencias se reportaron en los sectores de Selva Alegre, Colibrí y Cashapamba. El ECU 911 coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui (CBR) y el Cuerpo de Agentes de Control del Distrito Metropolitano de Quito (CACDMQ) para brindar la respectiva asistencia en territorio. Revise: Quito: las obras de rehabilitación, en la av. Atahualpa, iniciarán el próximo 20 de octubre Se prevé que las condiciones climáticas se mantengan por el resto de la tarde; además, el Inamhi anticipó la posible caída de granizo en zonas de la Sierra.

Dos sectores afectados en el norte de Quito

Las fuertes precipitaciones también se registraron en Quito, acompañadas de una tormenta eléctrica. El COE Metropolitano informó sobre el movimiento en masa registrado detrás de la Escuela de Pisulí, en el noroccidente de Quito. Junto con el Cuerpo de Bomberos se realizó la evaluación del terreno y se colocó plástico para mitigar riesgos y prevenir nuevas afectaciones. Lea más: Granizada en Cangahua, Cayambe, deja cultivos e invernaderos afectados Además, el movimiento en masa que afectó el martes 14 el paso vehicular sobre la quebrada Chitahuaico, en Catzuqui de Moncayo, también en el noroccidente de Quito, se mantiene. En la zona se registró la pérdida total de la mesa de la vía.

Fuertes lluvias en la Sierra y Amazonía