Clima 16 de octubre: Continuarán las tormentas eléctricas acompañadas con lluvia en la Sierra y Amazonía

Este jueves 16 de octubre se prevén lluvias fuertes en la Sierra y Amazonía acompañadas por tormentas eléctricas, con una radiación muy alta en todo el país, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos nubosos en toda la región con fuertes lluvias en Esmeraldas y Santo Domingo. La temperatura más baja será de 20.5 °C, y la más alta de 29.5 °C. Se prevén niveles de radiación altos y muy altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en toda la región menos en Carchi y Cañar. La temperatura más baja será de 8.5 °C, y la más alta de 22.5 °C. Los niveles de radiación variarán entra altos y extremadamente altos, los niveles de radiación más altos serán en Tungurahua y Loja. Recuerde evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén fuertes lluvias en toda la región, y tormentas eléctricas en Pastaza y Orellana. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima será de 30.5 °C. Los niveles de radiación UV serán altos y moderados.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente despejados con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.