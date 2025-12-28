Ecuador subraya que el cierre de pasos fronterizos es para combatir al crimen organizado

El Gobierno Nacional afirmó este sábado 27 de diciembre que el cierre de los pasos fronterizos con Colombia y Perú responde "a criterios de seguridad nacional orientados a combatir al crimen organizado" que opera en esas zonas.

El pasado 24 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador anunció que desde ese día mantendría habilitado solo un paso fronterizo con Colombia y otro con Perú debido a "razones de seguridad nacional", sin dar más detalles.

Lea también: Loja cuestiona cierre fronterizo; Ecuador se queda solo con dos pasos internacionales

Aseguró que el único paso autorizado para transitar hacia Colombia será el de Rumichaca, mientras que con Perú será el ubicado en Huaquillas.

Esa medida causó rechazo en otras provincias fronterizas, como Loja, cuyo sector turístico mostró su preocupación por el impacto que eso podría causar en la economía local.

Frente a eso, el Ministerio de Gobierno indicó en un comunicado que la decisión está sustentada "en análisis técnicos y de inteligencia" y que "busca cerrar el paso a economías criminales, evitar el uso de rutas irregulares y proteger a la ciudadanía frente a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato, fortaleciendo al mismo tiempo el comercio legal y la seguridad de las comunidades fronterizas".

Además, afirmó que este sábado mantuvieron una mesa de trabajo con alcaldes y representantes de las asociaciones productivas de la provincia de Loja, para coordinar acciones "sin debilitar el control fronterizo".

Revise además: Rumichaca y Huaquillas serán los únicos pasos fronterizos habilitados

De acuerdo con datos de Migración, hasta el 24 de diciembre existían siete pasos fronterizos terrestres habilitados oficialmente en el norte y sur del país: Huaquillas (El Oro), Jimbura, Lalamor y Macará (Loja), La Balsa (Zamora Chinchipe), Rumichaca (Carchi) y San Miguel (Sucumbíos).

Los pasos de Huaquillas y Rumichaca han sido los más transitados durante este año. Por estas conexiones ingresaron a Ecuador más de 450 000 personas y salieron otras 469 000. No obstante, el paso fronterizo de Macará se ubica como el tercer cruce terrestre más utilizado del país, con más de 28 600 ingresos y 28 900 salidas registradas en lo que va del año.