Loja cuestiona cierre fronterizo; Ecuador se queda solo con dos pasos internacionales

Existe preocupación y malestar entre los habitantes de la provincia de Loja por el cierre del paso fronterizo en el cantón Macará, que permitía el ingreso y la salida oficial hacia Perú.

La Cancillería de Ecuador informó que, a partir del 24 de diciembre, los únicos pasos fronterizos habilitados en el país serán, en el norte, el Puente Internacional de Rumichaca, que conecta la provincia del Carchi con Colombia, y, en el sur, el paso fronterizo de Huaquillas (en El Oro), que permite la conexión con Perú.

"Esta medida responde a razones de seguridad nacional y ha sido oportunamente informada a los gobiernos de Colombia y Perú", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano.

La Alcaldía de Macará, mediante un comunicado, expresó que esta decisión genera incertidumbre y agregó que afecta "directamente la dinámica social, económica y humana de nuestro cantón".

El Municipio hizo además un llamado a reconsiderar esta resolución y aclarar hasta cuándo estará cerrado el paso fronterizo. "Desde Macará motivamos a un diálogo en las próximas horas con las autoridades provinciales, de Cancillería y alcaldes de la frontera".

El cierre también ha generado afectaciones en el transporte internacional. La cooperativa de transportes Loja informó que, al quedar inhabilitado el Centro Binacional de Atención Migratoria, se suspendió el servicio de las rutas Loja–Piura y Piura–Loja.

De acuerdo con datos de Migración, hasta el 24 de diciembre existían siete pasos fronterizos terrestres habilitados oficialmente en el norte y sur del país: Huaquillas (El Oro), Jimbura, Lalamor y Macará (Loja), La Balsa (Zamora Chinchipe), Rumichaca (Carchi) y San Miguel (Sucumbíos).

Los pasos de Huaquillas y Rumichaca han sido los más transitados durante este año. Por estas conexiones ingresaron a Ecuador más de 450 000 personas y salieron otras 469 000. No obstante, el paso fronterizo de Macará se ubica como el tercer cruce terrestre más utilizado del país, con más de 28 600 ingresos y 28 900 salidas registradas en lo que va del año.

Los pasos fronterizos inhabilitados están militarizados.