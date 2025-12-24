Rumichaca y Huaquillas serán los únicos pasos fronterizos habilitados

La Cancillería informó que desde el 24 de diciembre los únicos pasos fronterizos autorizados para transitar serán Rumichaca (norte) y Huaquillas (sur).

Respectivamente, el Centro Nacional de Atención Fronteriza, en la frontera con Colombia, y el Centro Binacional, en la frontera con Perú.

"Esta medida responde a razones de seguridad nacional y ha sido oportunamente informada a los Gobiernos de Colombia y Perú", indicó Cancillería.

No se preció o profunfizó cuáles serían dichas razones.

El anuncio surge a horas de la Nochebuena y el feriado de Navidad. Temporada en la que miles de personas se movilizan para los correspondientes festejos.

