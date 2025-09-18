Ecuador
Fiscalía advierte que actuará con firmeza ante posibles delitos en las protestas

La institución emitió un comunicado este jueves 18 de septiembre ante un posible recrudecimiento de las protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa.

   
    Imagen de una protesta en Quito el martes 16 de septiembre. ( Rodrigo Buendía / AFP )
La Fiscalía General del Estado (FGE) reiteró este jueves 18 de septiembre que actuará con firmeza ante posibles delitos durante las protestas ciudadanas por el alza del diésel.

En un comunicado, la FGE aseguró que garantizará una respuesta oportuna y eficaz ante posibles casos de sabotaje, terrorismo, paralización de servicios públicos, destrucción de instalaciones de servicios básicos, ataque y resistencia, así como la incitación a la discordia entre ciudadanos.

Por otra parte, el organismo recordó que en Ecuador se respeta el derecho de asociación, reunión y manifestación de manera libre y voluntaria. En ese contexto, la institución señaló que también investigará posibles vulneraciones de derechos por parte de las entidades de control durante las movilizaciones.

El anuncio de la FGE coincide con la declaratoria de toque de queda desde las 22:00 hasta las 05:00 en las provincias de Carchi, Imbabura, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo.

El Decreto Ejecutivo 146 justifica el toque de queda y el estado de excepción debido a que la obstaculización de las vías principales están "impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos, afectando garantías, libertades y derechos de los ciudadanos, así como, el normal desenvolvimiento de sus actividades personales, económicas, comerciales y laborales".

Horas antes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció la convocatoria de un paro nacional indefinido por la eliminación del subsidio al diésel, que comenzó a regir desde el sábado 13 de septiembre. Esa decisión provocó que el precio del combustible se eleve de USD 1,80 a USD 2,80 dólares por galón.

