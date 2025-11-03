Ecuador
03 nov 2025 , 13:04

Un fiscal de El Oro murió tras chocar con un tráiler en la vía Panamericana

Personal del Cuerpo de Bomberos de El Guabo usó herramientas hidráulicas para poder liberar el cuerpo del fiscal, que quedó atrapado en el vehículo.

   
  • Un fiscal de El Oro murió tras chocar con un tráiler en la vía Panamericana
    Foto de un siniestro de tránsito en la vía Panamericana en El Oro.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El fiscal Javier Ulises Tocto Palacios, de 50 años, perdió la vida en un trágico siniestro de tránsito ocurrido en la vía Panamericana, el domingo 2 de noviembre.

El choque tuvo lugar cerca de las 13:40, a la altura del sector Las Casitas, perteneciente a la parroquia Río Bonito, en el cantón El Guabo.

Le puede interesar: Dos hombres fueron hallados muertos en la cárcel de Esmeraldas un día después de ser capturados

Según los primeros informes, el fatal suceso se produjo por una colisión frontal entre el automóvil blanco que conducía el funcionario judicial y un tráiler. Las causas que originaron el choque aún se encuentran bajo investigación.

Personal del Cuerpo de Bomberos de El Guabo acudió de inmediato al sitio para atender la emergencia. Los socorristas confirmaron el fallecimiento del fiscal Tocto Palacios, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos del automotor. Se informó que fue necesario el uso de herramientas hidráulicas para poder liberar el cuerpo.

Lea también: Un hombre sentenciado por el asesinato de un reo en la cárcel de Turi mató a otros dos reclusos

Además, el reporte policial detalla que dos personas que acompañaban al fiscal resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a una casa de salud cercana.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las circunstancias exactas que provocaron este lamentable accidente que enluta a la Función Judicial de la provincia.

De acuerdo a la información del portal de Transparencia, Tocto Palacios se desempeñaba como fiscal de Asuntos Acuáticos.

Temas
Fiscalía General del Estado
siniestro de tránsito
El Oro
El Guabo
Noticias
Recomendadas