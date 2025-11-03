Un fiscal de El Oro murió tras chocar con un tráiler en la vía Panamericana

El fiscal Javier Ulises Tocto Palacios, de 50 años, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/sicarios-acribillan-al-fiscal-de-duran-leonardo-palacios-AG5282460 target=_blank>perdió la vida </a>en un trágico siniestro de tránsito ocurrido en la vía Panamericana</b>, el domingo 2 de noviembre. El choque tuvo lugar cerca de las <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombres-hallados-muertos-carcel-esmeraldas-PF10372049 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/recluso-venezolano-acusado-nuevamente-asesinato-carcel-turi-CF10370983 target=_blank></a></b> <b></b>