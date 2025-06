La familia de la mujer que murió aplastada por un contenedor en Guayaquil aún no puede sepultarla

La familia de Ericka Vera Párraga, la mujer que falleció aplastada por un contenedor en el norte de Guayaquil, aún no puede sepultarla. Un conflicto con el viudo evita que pueda ser retirado el cuerpo de la morgue.

Así lo afirma la madre de la víctima, quien señala que la pareja de la mujer es consumidor de drogas y solo está interesado en reclamar el dinero del seguro de accidentes de tránsito (SOAT).

"Yo lo que necesito a la señora gobernadora que, por favor, me ayude a sepultar a mi hija, porque son cuatro días y no se puede sepultar (...) él dice que que yo soy la madre y yo veré como la sepulto, pero él lo que quiere es toda su plata completa", asevera.

Asimismo, relató que el padre tiene consigo dos de los tres hijos que tuvo con Ericka. También dijo que desde la morgue de Guayaquil no la han querido ayudar.

"Ayer fui, me dijeron que no, yo le dije 'por favor, deme algo para sepultar a mi hija'. Me dice 'No, tiene que venir el esposo'. Respondí que si el esposo no firma, mi hija se va a podrir ahí", comentó.

Reiteró que necesita ayudas de las autoridades para sepultar a su hija y asegurar que sus nietos estén en buenas manos. Su número de contacto es 0981523621,