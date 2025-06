Cada vez es más frecuente que un tráiler pierda su contenedor en las calles de Guayaquil. El caso más impactante ocurrió la mañana del martes 24 de junio, después que un vehículo extrapesado se incorporara a la vía Perimetral.

A 500 metros del mercado Montebello, el contenedor que transportaba se desprendió de la plataforma y se volcó, aplastando en un instante a una mujer que caminaba a un costado de la vía. 24 horas después, otra carga se desprendió de un vehículo en la misma vía Perimetral, pero a la altura del GOE.

Incidentes de este tipo también ocurrieron en la Avenida de Las Américas el 3 de junio, y tres días después, un contenedor quedó atravesado en un puente de la av. Juan Tanca Marengo.

Carlos Cueva, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado (Fenatrape), se pronunció sobre estos sucesos, asegurando que nadie regula la seguridad de los contenedores.

"No hay un ente regulador para que nos revise todos estos estas medidas de seguridad, o sea, las piñas, digamos no, que le acomodan al contenedor. Revisan porte de armas, documentos y ya, no hay un ente regulador que supervise esto", aseveró.

Actualmente, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), está a cargo de los controles de los vehículos extrapesados.