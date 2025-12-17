Fabián Calero, señalado en el caso Progen, fue despedido como docente de la Escuela Politécnica Nacional

En medio de las investigaciones por los fallidos contratos de Progen y Austral, este 17 de diciembre se conoció que Fabián Calero, el ex gerente de Celec que autorizo los millonarios contratos, era docente ocasional en el programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional.

En un comunicado, el rector de esta entidad académica dijo desconocer que el exviceministro, que es investigado por Fiscalía por presunto peculado, era parte de la nómina a tiempo parcial.

Dice que dispuso la terminación del contrato del profesor Calero, quien debía dictar clases hasta el 31 de diciembre.

Argumenta que la universidad, coherente con la ética pública, los valores institucionales y consecuentes con la realidad nacional, prefiere mantenerse al margen de la polémica legal que gira en torno al ex funcionario.

Televistazo confirmó que Calero dictaba clases de manera presencial, lo que confirma que no ha salido del país, pues sobre él no existe tampoco ninguna restricción legal por el caso Progen y Austral.

