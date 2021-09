Exvicepresidente se pronunció sobre video que lo vincularía a un posible peculado

La Fiscalía, de oficio, abrió una investigación por posible peculado. Son seis los indagados, entre ellos el exvicepresidente de la república Otto Sonnenholzner, el ex ministro de Gobierno Gabriel Martínez, el exsecretario particular de Lenin Moreno, Jorge Wated y el ex gobernador del Guayas Pedro Pablo Duart.

Frente a esta situación, Otto Sonnenholzner se pronunció a través de de un comunicado, donde explica que el pasado 10 de septiembre, el solicitó a la Fiscalía, que se realice una investigación a los administradores de varias cuentas de redes sociales, por la publicación de un video de carácter injurioso, difamatorio y calumnioso, en el que se lo pretende vincular a casos de corrupción durante el tiempode la crisis sanitaria que vivió el país. “Existe una IP sobre el hecho enmención y espero que sirva para que brille la verdad”, indicó elexfuncionario.

El video, que no contiene argumento o sustento alguno, ha sido expuesto a través de redes sociales. Sobre la indagación fiscal iniciada, indicó que no ha sido notificado formalmente, pero que está dispuesto a colaborar entodo lo que se requiera como investigación del caso. “Yo siempre hepredicado la honestidad con el ejemplo y hay personas que eso nuncatolerarán y seguirán, sin éxito, tratando de enlodarme... siganparticipando...”, expresó.