Estudiantes universitarios de Cuenca realizan un plantón en contra del Gobierno

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Cuenca realizó un plantón para expresar su rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a la intención de instalar una Asamblea Constituyente.

"Son más de USD 250 millones que se destinaría para esta Constituyente y en vez de invertir en educación, hospitales, tenemos miles de jóvenes que no tienen ese derecho a la educación pública", expresó Nohelia Ochoa, presidenta FEUE Cuenca.

Los jóvenes se tomaron la avenida 12 de Abril y Loja, en los exteriores del campus de la Universidad de Cuenca. También quemaron unas llantas en el sitio.

Agentes antimotines pedían que los estudiantes permitan la libre circulación vehicular y se manifiesten a un lado de la vía. Hubo roces entre ambos bandos por este motivo.

En Ecuador se cumplen 26 días de la convocatoria de paro nacional de la Conaie, que tomó fuerza en Imbabura y que aún no concluye. Los dirigentes indígenas alcanzaron los primeros acuerdos, pero sus bases no están conformes.

