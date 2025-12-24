Este es el estado de las vías en Ecuador para el feriado de Navidad 2025

Los ecuatorianos están listos para celebrar la Nochebuena junto a sus familias y hay quienes también se movilizarán por vías del país durante el feriado de Navidad, que es este jueves 25 de diciembre.

Debido a esto, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó cómo se encuentran las vías en la Costa, Sierra y Amazonía.

El corte de la información es hasta las 10:00 del 24 de diciembre.

Recuerde también que el Gobierno dispuso que los únicos pasos fronterizos habilitados desde miércoles serán Rumichaca, en la frontera con Colombia, y Huaquillas, en la frontera con Perú.

A continuación, podrá revisar qué vías se encuentran cerradas, habilitado un solo carril o con paso controlado.

