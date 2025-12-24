Ecuador
24 dic 2025 , 12:52

Estos son los feriados obligatorios para el 2026 para Ecuador

El viceministerio de turismo publicó el listado de los feriados obligatorios no recuperables para el 2026

   
    Foto referencial a feriados en Ecuador( Internet )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
El Viceministerio de Turismo publicó el listado de feriados hasta el año 2030, en el que se incluyen los feriados obligatorios que, por ley, no son recuperables. Este calendario permite a la ciudadanía conocer con anticipación los días de asueto y planificar viajes o actividades.

LEA: El Gobierno publicó el calendario de feriados en Ecuador hasta 2030: estas son las fechas

Entre los próximos feriados en Ecuador constan el 1 de enero y el feriado de Carnaval, que en 2026 se celebrará los días lunes 16 y martes 17 de febrero, entre otros que se detallarán a continuación.

Feriados obligatorios en 2026

  • Año Nuevo – Jueves 1 de enero
  • Carnaval – Lunes 16 y martes 17 de febrero
  • Viernes Santo – Viernes 3 de abril
  • Día del Trabajo – Viernes 1 de mayo
  • Batalla del Pichincha – Domingo 24 de mayo que se traslada al lunes 25 de mayo
  • Primer Grito de Independencia – Lunes 10 de agosto
  • Independencia de Guayaquil – Viernes 9 de octubre
  • Día de Difuntos – Lunes 2 de noviembre
  • Independencia de Cuenca – Martes 3 de noviembre
  • Navidad – Viernes 25 de diciembre

    • LEA: Nueve feriados habrá durante el año lectivo 2025-2026, en la Sierra y Amazonía

