Estado de excepción derogado: Lasso se anticipó a la Asamblea y puso a correr más tiempo para que le revisen el nuevo decreto

La Asamblea no podría debatir sobre un documento que ya no existe, consideró el abogado Henry Cucalón , exparlamentario por el Partido Social Cristiano, quien explicó qué sigue ahora en el procedimiento legislativo.

UNA JUGADA POLÍTICA

"Vamos a pedir que, en el tiempo que nos permite la Ley, se convoque al Pleno de la Asamblea para proceder con la derogación del nuevo decreto de estado de excepción", dijo Quishpe, aunque reconoció que no sabe lo que dice el nuevo documento.

Así el Gobierno ganaría al menos cuatro días, con estado de excepción vigente , una estrategía que -no lo ocultó Cordero- podrían seguir usándola el tiempo que haga falta. "Así como es potestad de la Asamblea convocarse para el tema, es potestad del Presidente de la República emitir un nuevo decreto".

¿QUÉ PASA SI LA ASAMBLEA DEROGA EL DECRETO?

Cucalón primero pone en contexto que la Asamblea ejerce un control político sobre el estado de excepción, así como la Corte Constitucional hace un análisis de carácter jurisdiccional; es decir, se pronuncia sobre la legalidad del mismo.

Entendido ese punto, dice Cucalón, al hacer la Asamblea una valoración política, esta "puede ser subjetiva", no es como en el caso de los magistrados de la Corte Constitucional, que se basan en términos jurídicos claramente establecidos.

"En el caso de que los legisladores no ponderen la paz social, la seguridad ciudadana, el normal desenvolvimiento de las actividades del país, y quieran hacer cálculos políticos, con la mayoría absoluta de los miembros (70 votos) sí podrían tumbar, derogar o dejar sin efecto el estado de excepción, pero eso perjudica a la gente, no al Presidente, como algunos piensan", dice Cucalón.

La Asamblea también podría modificar solo una parte del decreto, confirma Cucalón, y eso es parte del control político. ¿Pero cuál? Él no ve algo que lo justifique porque incluso, recuerda, en el decreto no está aquella parte que se refería a restringir la libertad de información, que según Lasso correspondía a un borrador y no está en vigencia.

"La Asamblea, como contrapeso del poder, también debería presentar alternativas y para eso viene la negociación, que es válida en democracia, sin perjuicio de que -lo que se haga- sea para controlar gente que notoriamente es violenta y a todas luces no siguen parámetros democráticos, sino que quieren sembrar el caos", sostiene Cucalón.