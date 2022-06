Lasso: aceptamos la convocatoria al diálogo de varias organizaciones de la sociedad civil

El Primer Mandatario dijo que no va a permitir que las acciones violentas impidan trabajar a los ecuatorianos y tampoco que se enfrenten "pueblo contra pueblo". Además dijo que va a defender a Quito.

Paro Nacional

Desde el pasado 13 de junio de 2022, en Ecuador se vive un paro que en el último día ha provocado la movilización de cientos de personas hacia la capital. Las comunidades indígenas avanzan hacia el centro de Quito, recorriendo desde el sur.

Este 20 de junio de 2022, las universidades Católica y Salesiana presentaron una serie de condiciones para que se entable el diálogo. Incluso la primera institución dio como opción su espacio para que se desarrolle esa jornada.

Sin embargo, la Conaie ha aclarado que no va a ceder y van a continuar con las acciones de movilización, porque consideran que no van a entablar un diálogo sin resultados.

Además, alegan que ya en otras ocasiones han aceptado conversar con el Presidente y que no han tenido respuesta. Dicen que mientras no se cumplan los 10 pedidos, a cabalidad, no van a culminar las acciones.