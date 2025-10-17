Resultados preocupantes: más del 50 % de enfermeros en Ecuador reprueba examen de habilitación

Una cifra preocupante sacude a la educación superior en Ecuador: la mayoría de las enfermeras y enfermeros graduados en universidades del país no logra el puntaje mínimo requerido para ejercer su profesión. En una institución de Esmeraldas, por ejemplo, el 90 % de los graduados reprobó el examen y no está habilitado para atender pacientes.

Los resultados del último examen aplicado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (Caces) muestran que, en comparación con otros profesionales de la salud, los enfermeros y enfermeras obtuvieron los peores resultados. Mientras que el 78 % de los médicos y el 61 % de los odontólogos aprobaron la evaluación, menos de la mitad de los enfermeros logró superar el examen.

De los 3 561 evaluados, solo el 45,21 % pasó el examen, mientras que el 54,79 % no alcanzó el puntaje mínimo de 70 sobre 100. Algunos profesionales incluso han intentado aprobarlo hasta en 14 ocasiones, sin éxito.

Los mejores desempeños provinieron de los centros:

- Universidad Central del Ecuador: 96,25 % de aprobados

- Técnica del Norte: 85,90 %

- Universidad Nacional de Chimborazo: 76,19 %

- Universidad de Las Américas: 74,31 %

- Universidad Politécnica del Carchi: 72,97 %

Por el contrario, las instituciones con los peores resultados fueron:

- Universidad Técnica Luis Vargas Torres (Esmeraldas): 90 % de reprobados

- Universidad Técnica de Babahoyo: 75,46 %

- Universidad Estatal de Bolívar: 73 %

- Universidad Católica Santiago de Guayaquil: 72,46 %

- Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: 72,12 % de reprobados

Estos resultados se mantienen año a año. En la convocatoria anterior, en 2024, apenas el 43 % de los evaluados logró aprobar.

Actualmente existe expectativa sobre los resultados de la segunda convocatoria del año, que se llevará a cabo este fin de semana, y que podría ofrecer un panorama más alentador para los futuros profesionales de enfermería.