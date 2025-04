Una persona con enfermedad catastrófica no recibió atención médica por no tener al día sus aportes, ya que para IESS esto era motivo para no atenderlo.

La Corte Constitucional recordó que el derecho a la salud está conectado con el derecho a la seguridad social y a una vida digna; esto implica que el Estado debe brinda atención médica oportuna. Quienes tiene enfermedades catastróficas reciben atención prioritaria y especializada.

Esta entidad judicial "estableció que el acceso a la salud no puede depender del estado de los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social".