Ecuador trabaja con Perú y Colombia para preservar el Corredor Amazónico

El Ministerio de Energía y Ambiente representó a Ecuador en una reunión con sus pares de Perú y Colombia para fortalecer la conservación de cuatro millones de hectáreas del Corredor Trinacional Amazónico.

Dicho encuentro se desarrolló entre el 25 y 29 de agosto en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno.

El trabajo de las autoridades cuenta con el respaldo técnico y financiero de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), "lo cual permite consolidar la cooperación trinacional en pro de la conservación de la biodiversidad y la permanencia de servicios ecosistémicos que sostienen a las comunidades locales", señala un comunicado de la cartera de Estado.

Asimismo, los funcionarios definieron una hoja de ruta conjunta, a fin de contrarrestar "presiones y amenazas".

El Corredor Trinacional Amazónico está integrado por el Parque Nacional La Playa de Colombia; Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno de Ecuador; el Parque Nacional Güeppí-Sekime, y las Reservas Comunales Airo Pai y Huimeki de Perú.

