Ecuador
20 oct 2025 , 16:33

Dos farmacias fueron clausuradas en Cañar por realizar procedimientos médicos invasivos

Otro establecimiento fue clausurado por incumplir el horario nocturno asignado.

   
    En el sitio se encontraron ampollas inyectables de antibióticos, antiinflamatorios, omeprazol, suturas y jeringas usadas.( Arcsa )
Una inspección realizada por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en el cantón La Troncal, provincia del Cañar, permitió identificar irregularidades en dos farmacias. Los técnicos comprobaron que allí se realizaban procedimientos médicos que están autorizados únicamente en hospitales y centros de salud.

Durante el operativo se encontraron ampollas inyectables de antibióticos, antiinflamatorios, omeprazol, suturas y jeringas usadas. Además, en una de las farmacias había insumos destinados exclusivamente para su uso en establecimientos de salud públicos.

El Arcsa detalló que parte del material identificado en este último local incluye medicamentos con la leyenda medicamento gratuito – prohibida su venta, lo cual constituye varias infracciones a la Ley Orgánica de Salud.

Ambos establecimientos fueron clausurados y se inició el respectivo proceso sancionatorio.

En el sitio se encontraron ampollas inyectables de antibióticos, antiinflamatorios, omeprazol, suturas y jeringas usadas. ( Arcsa )

Una tercera farmacia sancionada

El Arcsa también sancionó a una tercera farmacia que incumplió el horario de atención.

En horas de la noche, el personal realizó un operativo de turnos de farmacias de Cañar para verificar el cumplimiento de la atención farmacéutica ininterrumpida y el establecimiento no cumplió con su obligación de brindar atención durante el horario nocturno asignado, afectando el acceso a medicamentos a los ciudadanos.

