Dos farmacias fueron clausuradas en Cañar por realizar procedimientos médicos invasivos

Una inspección realizada por la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/arcsa-insalubridad-productos-caducados-restaurante-micromercado-AL10287016 target=_blank>Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria</a> (Arcsa) en el cantón <b>La Troncal</b>, provincia del <b>Cañar</b>, permitió identificar irregularidades en dos farmacias. Los <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/chifa-clausurado-ratas-cucarachas-guayaquil-PK10299512 target=_blank></a> <i><b></b></i>